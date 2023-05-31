Розвиток фондового ринку в Україні – важливе завдання для розвитку української економіки. Як показало дослідження, в Україні зареєстровано тисячі акціонерних товариств, а їхні прибутки зростають.

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Як працюють акціонерні товариства в Україні

Зараз в Україні діють 7490 акціонерних товариств. Найбільше працюють у Києві – 3 534. Ще 3574 товариств припиняють банкрутство.

Що стосується видів діяльності, то зараз ситуація наступна:

переробна промисловість (1608 акціонерних товариств);

оптова та роздрібна торгівля (1017);

фінансова та страхова діяльність (915);

операції з нерухомим майном (669);

будівництво (554).

Минулого року виторг акціонерних товариств склав 803 мільярдів гривень, збитки оцінюються на рівні трильйона гривень. Позитивну фінансову звітність показали акціонерні товариства, які працюють у добувній промисловості, сфері інформації і телекомунікації, будівництві.

Найкращий фінансовий результат показали акціонерні товариства у Полтавській, Хмельницькій та Вінницькій області.

Що стосується акціонерних товариств з найбільшим прибутком, то рейтинг відображає загальні тенденції. У першу десятку здебільшого увійшли компанії добувної промисловості та комунікацій.

ТОП-10 найприбутковіших акціонерних товариств України: