Командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко объяснил, что основной функционал "Шторм Z" - совершение ударно-штурмовых действий. Однако их уровень подготовки очень посредственный. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не дают отступать

В то же время в управлении этими спецподразделениями достаточно мощно действует система принуждения. "Шторм Z" не дают возможности отступать – за это их расстреливают. Эвакуацию их раненых никто не организует.

Более того, за этими ударно-штурмовыми группами идут так называемые наблюдатели. Они отслеживают, куда двигаются группы. Если совершают маневр в ином, чем нужно направлении (например, если та или иная группа хочет сдаться в плен), их тоже ликвидируют.

"Для российских оккупационных войск абсолютно нормальная практика казнить своих как во время совершения ударно-штурмовых действий, так и показательно убивать на временно оккупированной территории", - подчеркнул командир роты 92 ОМБр.

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Предлагают 200 тысяч в месяц

"Шторм Z" – действует по той же модели, что и ЧВК "Вагнера". Однако "Шторм Z" подчиняются российским оккупационным войскам, потому что у минобороны России были и есть определенные проблемы с Евгением Пригожиным и вагнеровцами.

Понимая, что "засыпать телами" – это действенный инструмент, а также то, что за заключенными никто не беспокоится, Россия использует этот ресурс по шаблону, который уже был апробирован Пригожиным,

– подчеркнул военнослужащий.

К сожалению, численность этих подразделений довольно значительна. И в ближайшее время их будет кем укомплектовывать. Ведь сейчас в России вербовка в эти подразделения идет достаточно активно.

Этим "военнослужащим" предлагают 200 тысяч рублей в месяц, контракт на полгода и в случае, если они останутся в живых, возвращение в Россию.

"Но им "забывают" сообщить информацию, что из 100, мобилизованных на войну в Украину, в Россию возвращаются не больше 10. Но и те с существенными ранениями и утратой здоровья", – отметил Юрий Федоренко.

Обратите внимание! "Шторм Z" – это российские подразделения, формируемые преимущественно из людей с криминальным прошлым.

Что известно о российских спецподразделениях "Шторм Z"