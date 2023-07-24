Причиной тому становятся сами военные, которых отправляют в бой. Их эффективность значительно ниже чем даже у вагнеровцев. Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.
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Потери россиян стремительно увеличиваются
На Востоке потери русских оккупантов приближаются к тем, которые были в пиковых боях за Бахмут с вагнеровцами. В частности, количество летальных потерь врага приближается к ста человек в сутки.
Они сосредотачивают усилия на Лимано-Купянском направлении. Враг также умножает свои потери, потому что атакует интенсивно, пытаясь достичь любых территориальных достижений. Но безрезультатно,
– подчеркнул Сергей Череватый.
Кроме того, российская армия бросает в бои прототип ПВК "Вагнера" на минималках – роты "Шторм Z". Их быстро набрали из заключенных. Собственно, "Шторм Z" и называют штрафными воинскими частями. Так что ожидать от них эффективности, обученности и мотивированности не стоит.
Таким образом, потери оккупантов существенно увеличились.
За сутки 23 июля на этом направлении 108 оккупантов уничтожены, 185 - ранены.
Сергей Череватый рассказал о потерях россиян на Востоке: смотреть видео
Ситуация на восточных направлениях: подробнее
- Вооруженные Силы Украины уверенно продвигаются в Бахмуте. Чтобы сохранить как можно больше жизней наших воинов, ВСУ прибегают к маневрам и новаторским тактическим приемам. Таким образом удается наносить еще большие потери личному составу врага, а также разрушать их логистические пути.
- Вместо этого оккупанты продолжают наступать на Купянско-Лиманском направлении. Напомним, что командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что россияне на этом направлении сосредоточили 100-тысячную группировку и пошли в наступление.
- Однако на Купянском направлении наши военные стойко держат оборону. А на Лиманском – враг ведет безрезультатные боевые действия, а также наносит авиационные удары.