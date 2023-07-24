Причиной тому становятся сами военные, которых отправляют в бой. Их эффективность значительно ниже чем даже у вагнеровцев. Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

Читайте также Россияне прут на Лиман и изо всех сил держат Старомайорское: смены карты фронта за неделю

Потери россиян стремительно увеличиваются

На Востоке потери русских оккупантов приближаются к тем, которые были в пиковых боях за Бахмут с вагнеровцами. В частности, количество летальных потерь врага приближается к ста человек в сутки.

Они сосредотачивают усилия на Лимано-Купянском направлении. Враг также умножает свои потери, потому что атакует интенсивно, пытаясь достичь любых территориальных достижений. Но безрезультатно,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Кроме того, российская армия бросает в бои прототип ПВК "Вагнера" на минималках – роты "Шторм Z". Их быстро набрали из заключенных. Собственно, "Шторм Z" и называют штрафными воинскими частями. Так что ожидать от них эффективности, обученности и мотивированности не стоит.

Таким образом, потери оккупантов существенно увеличились.

За сутки 23 июля на этом направлении 108 оккупантов уничтожены, 185 - ранены.

Сергей Череватый рассказал о потерях россиян на Востоке: смотреть видео

Ситуация на восточных направлениях: подробнее