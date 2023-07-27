Володимир Зеленський опублікував зворушливе відео українських захисників. Українці за лічені хвилини залишили тисячі сердечок для героїв.

Зверніть увагу Прорвали деякі позиції: Україна почала великий наступ на Півдні, – Bloomberg

Наш Південь. Наші хлопці. Слава Україні,

– написав президент.

Герої звільнили Старомайорське: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ – останні новини

У Міноборони розповіли, що українські захисники мають успіх на Бахмутському напрямку. Нашим героям вдається рухаються на півдні від самого Бахмута. На півночі від міста-фортеці герої ведуть бої з російськими захисниками.