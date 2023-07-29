Обострение произошло на Юге за последние 48 часов. Об этом сообщили в британской разведке, пишет 24 Канал.
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Украинские воины разгромили российских десантников
Разведчики отметили, что на юг от Орехова боевые действия идут у села Работино, в районе ответственности 58-й общевойсковой российской армии.
В восьмидесяти километрах на восток украинские войска нанесли поражение частям 247-го гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск освободили село Старомайорское,
– рассказали в разведке Британии.
Добавили, что между тем на Севере другие подразделения ВДВ продолжают наступательные действия в Серебрянском лесу на запад от Кременной. Впрочем, значительного результата оккупанты не достигли.
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Наступление ВСУ: последние новости с фронта
- Утром 29 июля в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Аналитики ISW отметили, что украинские военные продвинулись на Бердянском и преуспевают на Бахмутском направлении.
- Поздно вечером 28 июля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше, чем две роты. Кроме того, уничтожены 19 единиц военной техники оккупантов.