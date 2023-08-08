Российские СМИ сообщили, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия сняла с хранения более 40 процентов советских танков и боевых машин, размещенных на крупнейшей базе законсервированной военной техники "Вагжаново" в Бурятии.

Смотрите также Пытаются компенсировать, – Череватый сказал, как россияне заменяют то, что подвели ВСУ

Что показали спутниковые фото

Согласно спутниковым фото Google Earth, за 5 месяцев до полномасштабного вторжения на "Вагжаново" хранили около 3 840 единиц техники, а к маю 2023 количество бронетехники на территории базы сократилось до 2 270 единиц.

То есть, за последние полтора года с базы вывезли около 1 570 единиц танков и боевых машин, при этом большая часть техники (32%) покинула базу после начала мобилизации в сентябре 2022 года.

Потери окупантов в технике

Отметим, что за минувшие сутки украинские военные превратили в утиль еще 10 вражеских танков. В целом, согласно данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения враг потерял 4 254 танка. А также:

боевых бронированных машин – 8 278,

артиллерийских систем – 4 996,

РСЗО – 709,

средств ПВО – 468,

самолетов – 315,

вертолетов – 312,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 158,

крылатых ракет – 1 377,

кораблей /катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 460,

специальной техники – 737.

К слову, в течение 7 августа ВСУ ликвидировали еще 560 российских военных. В общей сложности потери врага в живой силе выросли до 250 800.