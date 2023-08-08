Російські ЗМІ повідомили, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія зняла зі зберігання понад 40 відсотків радянських танків та бойових машин, які були розміщені на найбільшій базі законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.
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Що показали супутникові фото
Згідно з супутниковими фото Google Earth, за 5 місяців до повномасштабного вторгнення на "Вагжанового" зберігали близько 3 840 одиниць техніки, а до травня 2023 року кількість бронетехніки на території бази скоротилася до 2 270 одиниць.
Тобто за останні півтора року з бази вивезли близько 1 570 одиниць танків та бойових машин, при цьому більша частина техніки (32%) залишила базу після початку мобілізації у вересні 2022 року.
Втрати окупантів у техніці
Зазначимо, що за минулу добу українські військові перетворили на брухт ще 10 ворожих танків. Загалом, згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 4 254 танки. А також:
- бойових броньованих машин – 8 278,
- артилерійських систем – 4 996,
- РСЗВ – 709,
- засобів ППО – 468,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 312,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 158,
- крилатих ракет – 1 377,
- кораблів /катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 460,
- спеціальної техніки – 737.
До слова, впродовж 7 серпня ЗСУ ліквідували ще 560 російських військових. Загалом втрати ворога у живій силі зросли до 250 800.