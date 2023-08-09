Так, на цьому напрямку різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців країни-агресорки. Це пов’язано з успішними бойовими діями ЗСУ.

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Ворог зазнає масштабних втрат на Сватівсько-Кремінному напрямку

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, на тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат у підрозділах окупантів.

Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку. З метою організації евакуаційних заходів поранених до Росії в місто Сватове Луганської області прибули медичні працівники загону спеціального призначення 442 окружного військового клінічного госпіталю міноборони Росії.

У період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку у шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. Водночас з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті загиблих російських окупантів відправляють до Ростову-на-Дону,

– зазначили у Генштабі.

Зауважимо, що наша авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Важливо! Зранку 9 серпня наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольоту наразі встановлюється.

Росія зняла зі збереження близько 40% старих танків

Зауважимо, що Росія майже наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки. ЗМІ стверджують, що велику частину техніки росіяни забрали звідти після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

Так, російські ЗМІ повідомили, що з початку повномасштабної війни в Україні Росія зняла зі зберігання понад 40 відсотків радянських танків та бойових машин, які були розміщені на найбільшій базі законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.