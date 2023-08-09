Это произошло во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. В сети уже обнародовали соответствующие кадры поражения.
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ВСУ уничтожили вражеский пункт в Новой Каховке
Как стало известно, 9 августа около 10 утра наши защитники поразили пункт управления российских войск во временно оккупированной Новой Каховке. О потерях захватчиков – пока неизвестно.
Последствия "хлопка" в Новой Каховке: смотрите видео
Колоссальные потери оккупантов на войне
По состоянию на 9 августа враг потерял ориентировочно 251 620 своих военных. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 820 российских захватчиков. Потери в технике:
- танков – 4262 (+8),
- боевых бронированных машин – 8290 (+12),
- артиллерийских систем – 5013 (+17),
- РСЗО – 711 (+2),
- средств ПВО – 469 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 312 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
- крылатых ракет – 1377 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19),
- специальной техники – 742 (+5).
Кроме того, утром 9 августа наши воины сбили очередной вертолет оккупантов, сообщили в Генштабе. Тип вертолета сейчас устанавливается.
На Лиманском направлении уничтожен пункт вражеской аэроразведки
Недавно стало известно, что на Лиманском направлении удалось обнаружить и уничтожить пункт вражеской аэроразведки. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.
Информацию об объекте передали собратьям из ДШУ, те, в свою очередь, отработали по нему артиллерией.