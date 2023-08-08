Враг не оставляет попыток прорваться на территорию, контролируемую правительством Украины. Для этого он использует диверсионно-разведывательные группы. Украинским силам удалось уничтожить две подобные группы за последние два дня. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

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"Последовали за российским военным кораблем"

По словам Гуменюк, обстановка на Юге остается непростой. Враг пытается подтаскивать резервы.

Впрочем, и у него есть ряд проблем. Во-первых, это замедленная и усложненная логистика, над уничтожением которой в дальних тылах работают украинские силы. Во-вторых, оккупантам не хватает снарядов. И это видно по неустанно уменьшающемуся количеству обстрелов. И в-третьих, это работа Сил Оборон Юга.

За прошедшие двое суток Силы Обороны Юга нанесли россиянам существенные потери. Так, было уничтожено сто оккупантов. Кроме того, под украинских артиллерийский огонь попали две лодки, на которых диверсионно-разведывательные группы пытались маневрировать среди островов Днепра.

Также были уничтожены российские минометы, зенитно-ракетный комплекс, автобронетанковая техника, беспилотник типа "Орлан", вражеские склады.

Российские диверсанты пытаются прорываться