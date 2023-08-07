Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, что на границе с Беларусью ДРГ противника не фиксируют, пишет 24 Канал.

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Для чего оккупанты пытаются использовать ДРГ

На границе с Россией, к сожалению, враг пытается использовать такие группы. Особенно по Сумской области. Также фиксировали попытки использования ДРГ в Черниговской области, когда они заходят на территорию Украины. В первую очередь для того, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины, но также и для проведения различных атак, направленных, к сожалению, в том числе и на мирных людей,

– рассказал Андрей Демченко.

По его словам, это происходит вдобавок к тем обстрелам, которые враг совершает ежедневно на этом направлении по территории Украины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины добавил, что только в августе 2023 года украинские пограничные наряды уже зафиксировали ориентировочно 500 обстрелов украинской территории с вражеской земли. Россия атакует Черниговскую, Харьковскую, Сумскую область.

"Вдобавок, когда они (россияне – 24 Канал) пытаются выявить места дислокации подразделений Сил обороны Украины, то в дальнейшем используют огонь и по этим местам", – объяснил Демченко.

Однако он отметил, что, к счастью, украинские защитники вовремя выявляют такие диверсионно-разведывательные группы, открывают по ним огонь. После этого оккупанты ни с чем отходят в Россию.

Российские ДРГ пытались прорвать границу на Севере

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что только в июле 2023 года российские Диверсионно-разведывательные группы четыре раза пытались проникнуть в Украину.

Шли оккупанты преимущественно ночью и на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей. К счастью, украинские пограничники нивелировали усилия врага.

Сергей Наев заверил, что на Северном направлении Украина продолжает: