Для этого, по словам Наева, россияне запускали свои диверсионно-разведывательные группы. Все эти попытки захватчиков нивелировали наши пограничники.

К теме Чтобы сбивать цели ночью, – Наев раскрыл детали, как усиливают ПВО на Севере

Наев рассказал о попытках ДРГ проникнуть в Украину

Генерал отметил, что все события происходили на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей. Большинство своих операций российские диверсанты пытались проводить ночью.

Эти случаи были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение,

– сказал Наев.

Он также отметил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Напоследок Наев отметил, что в мероприятиях по противодействию диверсионно-разведывательным силам противника, кроме пограничников, активно участвовали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций "Альфа".

Россияне уже не в первый раз пытаются прорвать границу Украины