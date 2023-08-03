Для этого, по словам Наева, россияне запускали свои диверсионно-разведывательные группы. Все эти попытки захватчиков нивелировали наши пограничники.
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Наев рассказал о попытках ДРГ проникнуть в Украину
Генерал отметил, что все события происходили на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей. Большинство своих операций российские диверсанты пытались проводить ночью.
Эти случаи были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение,
– сказал Наев.
Он также отметил, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.
Напоследок Наев отметил, что в мероприятиях по противодействию диверсионно-разведывательным силам противника, кроме пограничников, активно участвовали также подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций "Альфа".
Россияне уже не в первый раз пытаются прорвать границу Украины
- Сергей Наев также говорил, что 31 июля российские диверсанты пытались прорвать украинскую границу в Черниговской области. Поэтому наши пограничники открыли огонь на поражение и заставили врага отойти назад.
- Кроме того, в конце июля Силы обороны отразили очередной заход диверсионно-разведывательной группы российского агрессора. В этот раз они пытались проникнуть в Сумскую область.
- Оккупанты также посылали своих диверсантов на прорыв границы и в начале июля 2023 года. Тогда россияне потерпели неудачи на Северском и Слобожанском направлениях.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что основная задача вражеских диверсантов – обнаружить расположение Сил обороны. К тому же, диверсанты также проводят различные вражеские мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.