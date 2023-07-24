Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил о "постепенном" усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. Он сообщил, что на этом направлении дополнительно задействовали несколько огневых групп.
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На Сумском направлении увеличили присутствие огневых групп
Генерал-лейтенант рассказал, что огневые группы вооружены крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами.
Такое оружие, как объяснил Наев, нужно, чтобы работать по воздушным целям и ночью.
Группы также оборудованы прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников,
– рассказал Наев.
Вместе с тем командующий отметил, что ПВО Украины в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Поэтому украинские военные повышают уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах получаемых ресурсов.
"Чтобы украинское небо было более защищено, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", – резюмировал Наев.
Украина усиливает ПВО: что известно
- Усиление ПВО – одна из главных тем на всех встречах, где обсуждается военная помощь Украине. Хотя партнеры передали Украине немало систем ПВО, этих средств еще мало, чтобы закрыть небо через широкие границы нашей страны.
- В то же время в последние недели Украина получила немало положительных новостей касательно ПВО. Например, во время саммита НАТО Германия объявила, что передаст украинской армии еще два ЗРК Patriot, который способен сбивать баллистику, в частности "Кинжалы".
- Министерство обороны США 19 июля объявило о новом пакете помощи для Украины, в который войдут 4 передовых зенитно-ракетных комплекса (NASAMS) и боеприпасы.
- Ожидается, что Украина получит от США и ЗРК Hawk. Хотя этот комплекс и устаревший, однако его модернизировали, поэтому украинские военные смогут его применять.
- В конце концов Украина самостоятельно разрабатывает оружие. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что украинская разработка может усилить защиту морских портов.