Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона рассказал, что Украина активно работает, чтобы ускорить поставки необходимой техники для защиты портов, пишет 24 Канал. В то же время он сообщил, что украинский ВПК тоже работает над усилением защиты.
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Украинская разработка должна усилить ПВО
"Но я хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание в системах защиты. Наш военно-промышленный комплекс производит уже такую защиту, и в ближайшее время я думаю, что это будет усилено", – сказал Данилов.
Данилов рассказал, что вопрос защиты украинской портовой инфраструктуры обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.
Он сообщил, что президент поставил задачу обеспечить защиту портовой инфраструктуры. В то же время Данилов подчеркнул, что Украине не хватает средств ПВО, чтобы отражать атаки оккупантов.
Есть понимание, что, к большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне. Именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется Россия,
– сказал секретарь СНБО.
Россия атакует портовую инфраструктуру Украины: что известно
- Оккупационные войска России 4 дня подряд массированно атакуют портовую инфраструктуру Украины на Юге. Россия атакует порты зерновой сделки, нанося повреждения не только критической инфраструктуре, но и гражданским объектам.
- Для атак оккупанты используют крылатые ракеты "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-К" и "Шахеды". Силы ПВО могут эффективно противостоять ракетам "Калибр", "Искандер-К" и "Шахедам".
- В то же время ракеты Х-22 и "Оникс" более сложная цель. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 150 ракет Х-22 и ни одна не была сбита.
- В то же время сбить ракету "Оникс" сложно из-за того, что она летит низко и быстро. В частности, перехват "Оникса" затрудняет обнаружение ракеты.