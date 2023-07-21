Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону розповів, що Україна активно працює, щоб пришвидшити постачання необхідної техніки для захисту портів, пише 24 Канал. Водночас він повідомив, що український ВПК теж працює над посиленням захисту.

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Українська розробка має посилити ППО

"Але я хочу зауважити, що ми і самостійно розробляємо зараз, і вже є розуміння в системах захисту. Наш військово-промисловий комплекс виробляє вже такий захист, і найближчим часом, я думаю, що це буде посилено", – сказав Данілов.

Данілов розповів, що питання захисту української портової інфраструктури обговорювалося на Ставці Верховного головнокомандувача.

Він повідомив, що президент поставив завдання забезпечити захист портової інфраструктури. Водночас Данілов підкреслив, що Україні бракує засобів ППО, щоб відбивати атаки окупантів.

Маємо розуміння, що, на превеликий жаль, не вистачає засобів ураження протиповітряній обороні. Саме по деяких видах того озброєння, яким користується Росія,

– сказав секретар РНБО.

Росія атакує портову інфраструктуру України: що відомо