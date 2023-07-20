Мішенями росіян цього разу стали Одеса та Миколаїв. Окрім традиційних для себе цілей – житлових кварталів, росіяни гатять і по морських портах. Так, внаслідок ракетного обстрілу в ніч проти 19 липня порту Чорноморська (входить до Одеської агломерації або так званої Великої Одеси) були знищені зернові термінали й згоріло понад 60 000 тонн збіжжя, що призначалося для Китаю. 24 Канал аналізує, що ж буде далі та чого чекати від реакції Пекіна і чи чекати взагалі.

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Для чого Росія мінує Чорне море та як реагує Україна та Європа

Російська атака вкотре продемонструвала цинізм і безпринципність ворога, а також критичну залежність України від постачання західних систем ППО.

Наразі протиракетний щит вдалося створити над Києвом, але на Півдні, який росіяни обстрілюють майже впритул з акваторії Чорного моря та окупованого Криму, досі є слабкі місця. Чим Росія регулярно користується.

Для цього є лише одне рішення – посилити військову допомогу для України. Якщо їх бомблять, ми повинні надати більше систем ППО. Якщо росіяни використовують дрони, – ми маємо надати засоби, щоб знищувати ці дрони… Масивні атаки, що відбулися протягом цих 3 ночей, вимагають від нас рішучої відповіді,

– глава європейської дипломатії Боррель реагує на російські злочини у єдино правильний спосіб.

Паралельно з обстрілами Росія також додатково мінує Чорне море, роблячи його небезпечним вже для всіх – не лише для себе і України, проти якої веде геноцидну війну, але й для Туреччини, Румунії, Болгарії та своєї фактичної союзниці Грузії.

Саме так, бо російські морські міни не тримаються якогось одного місця, а мандрують собі по всьому Чорному морі і перетворюють його на суцільне мінне поле.

При цьому, росіяни вочевидь забули, що в цю гру можуть грати двоє. Забудькам про це нагадало Міноборони України, яке 20 липня заявило, що планує дзеркальні дії на російський демарш.

З 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками,

– Міноборони України ставить під сумнів успішність російської торгівлі на крові.

Що означає китайська мовчанка

Зверніть увагу! Внаслідок російської атаки були знищені або суттєво постраждали зернові термінали і портова інфраструктура українських і міжнародних трейдерів Kernel, Viterra, CMA CGM Group.



Збитки оцінюються в десятки мільйонів доларів. Це крім 30 мільйонів доларів, що складає ціну спаленого росіянами збіжжя.

Російська атака на Одесу: дивіться відео

Знищене росіянами зерно призначалося для Китаю, як частина зернової угоди, але через саботаж з боку Росії змушене було затриматись у терміналах в українських портах на 2 місяці, а потім було знищене ракетами Росії.

Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії… У портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, – зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай… Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор, – президент Зеленський у зверненні до нації 19 липня розповідає про черговий російський злочин.

Комбіновані ракетно-шахедні атаки півдня України повторилися в ніч проти 20 липня. Росія обстріляла середмістя Одеси та Миколаєва. Серед постраждалих об’єктів – будівля генерального консульства Китаю в Одесі.

Наслідки влучання російської ракети у середмісті Одеси / ​фото – Думська

Оскільки росіяни обстрілювали українські міста не лише умовно "високоточними" ракетами "Калібр", але й застарілими Х-22, які взагалі не "знають", що таке точність, але несуть потужні руйнування, тому дипломатичній будівлі КНР в Одесі дуже пощастило, вона втратила лише вікна.

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Дипломатична споруда КНР стала жертвою російського обстрілу / фото – Думська

Результат міг бути куди страшнішим. Це не припущення, адже інша російська ракета влучила в адмінбудівлю в центрі Одеси і майже повністю її зруйнувала. На жаль, загинув 21-річний охоронець.

Таке враження, що українські дипломати більше переймаються за китайських колег, ніж сам Пекін:

В принципі, цього було б цілком достатньо, щоб китайська дипломатія запрацювала та висловила своє глибоке занепокоєння з приводу воєнних злочинів Росії. Натомість маємо лише загальні фрази від офіційного представника МЗС КНР Мао Нін.

18 липня вона проводила брифінг, на якому заявила про те, що "Чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою", а КНР готова допомогти своєю дипломатією.

Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватися від нападу на цивільні об'єкти та інфраструктуру, забезпечувати безпеку цивільних осіб і дотримуватися міжнародного гуманітарного права,

– офіційний представник МЗС КНР Мао Нін виступає "за все хороше".

Цікаво, чи думали про необхідність дотримуватись приписів гуманітарного права, як це заповідали поважні китайські дипломати, російські військові злочинці, коли обстрілювали Одесу, Миколаїв і Чорноморськ?

Сі втрачає обличчя? А як же "мирний план"

Така слабка позиція пояснюється глибокою співпрацею КНР та Росії. Китай за безцінь скуповує в росіян енергоносії. А натомість надсилає свої промтовари, зокрема, й товари подвійного призначення (нині потік останніх знизився через побоювання вторинних санкцій, але не припинився).

Останнім часом дві країни постійно проводять воєнні навчання (у 2022 році було зафіксовано новий рекорд – 6, 5 – якщо рахувати після великого вторгнення Росії в Україну), незабаром відбудуться чергові навчання – "Північ. Взаємодія-2023", а в червні КНР і Росія провели спільне повітряне патрулювання Японського та Східно-Китайського морів.



Спільні навчання Росії та Китаю / фото російського міноборони

При цьому Росія своїми діями ставить під сумнів авторитет китайського диктатора Сі Цзіньпіна. Мова, зокрема, й про так званий "мирний план Китаю". Нагадаємо, що "зернова угода" була його частиною.

Важливо! Так, 9-ий пункт "мирного плану” від Сі передбачав гарантії вивезення зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи". Росія ж нині відмовилась від цих гарантій та обіцяє атакувати мирні кораблі в Чорному морі.

Що на це говорить пан Сі? Наразі мовчить (і втрачає обличчя). Але цікаво, що "мовчить" і ринок зерна. І це вже добрі новини.

Росія блефує

Вихід Росії з "зернової угоди" спричинив лише незначну паніку. Про істерику рівня травня 2022 року не йдеться взагалі. А потім доволі швидко віднайшов баланс, а саме низькі ціни на збіжжя були головним досягнення "Чорноморської зернової ініціативи", якщо розглядати глобальний контекст.

Вочевидь ринок вважає путінську аферу блефом і не вірить у кінець "зернової угоди". Сама ж Росія, всупереч заявам Путіна, хоч і робить усе, щоб вивести прямого конкурента з ринку, не зможе повноцінно надсилати зерно до Африки та того ж Китаю (без SWIFT та системи страхування це дуже проблематично).

І про це російському диктатору, який живе у власному світі, будуть постійно нагадувати. Як закони економіки, так і конкретні люди.

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Попереду в Путіна саміт "Росія – Африка" 27 – 28 липня у Санкт-Петербурзі та саміт БРІКС (для нього віртуальний). Десь посередині між цими подіями має відбутися особиста зустріч з Ердоганом. На кожному з цих заходів Путіна будуть "макати" обличчям у продукти його життєдіяльності. І робити це буде не "колективний захід", а "Глобальний Південь".

Зверніть увагу! Згідно з оцінками ООН, зараз в Африці від нестачі їжі страждають близько 50 мільйонів осіб. Про їхню долю та роль Росії Путіну обов'язково нагадають.

Можливо, на якомусь з етапів очільник Китаю Сі Цзіньпін згадає, що взагалі-то претендує на роль світового лідера, а тому заговорить і діятиме жорстко і поставить російського васала на місце.