Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали, пише 24 Канал.

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Будівля генерального консульства Китаю перебуває у власності КНР

Ніколенко повідомив, що МЗС України перебуває в контакті із посольством Китаю задля з'ясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги.

Повідомляється, що будівля генерального консульства Китаю розташована в центрі Одеси та перебуває у власності КНР.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер опублікував світлини пошкодженої будівлі генерального консульства Китаю. За його словами, той факт, що через обстріл пошкоджено консульство Китаю, "говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги".



Пошкоджена будівля консульства Китаю в Одесі / Фото Олег Кіпер



Пошкоджене вікно будівлі консульства Китаю в Одесі / Фото Олег Кіпер

Унаслідок російської атаки в Одесі знищено адміністративну будівлю, у якій перебував охоронець. Чоловік, на жаль, загинув унаслідок обстрілу. Поруч біля епіцентру удару розташовані житлові будівлі, дитячий садок й власне будівля генерального консульства КНР.

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