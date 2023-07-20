Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в результате ракетной атаки России этой ночью повреждено помещение генерального консульства Китая в Одессе. По предварительным данным, люди не пострадали, пишет 24 Канал.
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Здание генерального консульства Китая находится в собственности КНР
Николенко сообщил, что МИД Украины находится в контакте с посольством Китая для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи.
Сообщается, что здание генерального консульства Китая расположено в центре Одессы и находится в собственности КНР.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер опубликовал фотографии поврежденное здание генерального консульства Китая. По его словам, тот факт, что из-за обстрелов повреждено консульство Китая, "говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания".
Поврежден здание консульства Китая в Одессе / Фото Олег Кипер
Поврежденное окно здания консульства Китая в Одессе / Фото Олег Кипер
В результате российской атаки в Одессе уничтожено административное здание, в которой находился охранник Мужчина, к сожалению, погиб в результате обстрела. Рядом у эпицентра удара расположены жилые здания, детский сад и собственное здание генерального консульства КНР.
Россия атаковала Одессу: что известно
- Россия уже трижды ночи подряд мощно атакует Юг Украины. Атаки оккупантов совпали в дате с окончанием зернового соглашения, которое Россия решила саботировать.
- Ночью 20 июля под ударом российских ракет на Юге оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Основной удар врага снова был направлен на Одессу и Николаев.
- Всего оккупанты выпустили 19 ракет разного базирования и 19 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 18 целей.
- Кроме одного погибшего, в результате ночной атаки россиян по Одессе пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Трое человек были госпитализированы.
- В Николаеве оккупанты атаковали трехэтажный дом. В результате ракетного удара по Николаеву пострадали 19 человек, среди них пять детей.