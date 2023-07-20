Депутат Одесского городского совета Петр Обухов отметил, что атаки на портовую инфраструктуру Украины – это шантаж и рэкет диктатора Владимира Путина относительно зернового соглашения. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россия повредила китайское консульство

Оккупанты в ночь на 20 июля атаковали Одесскую область ракетами Х-22, "Оникс", "Калибрами" и дронами-камикадзе. Воздушным силам ВСУ удалось сбить часть вражеских целей. Всего этой ночью российские захватчики запустили по Украине 19 ракет и 19 дронов.

В результате российской атаки в Одессе уничтожено административное здание, в котором находился охранник. Он, к сожалению, погиб. Рядом расположены жилые здания, детский сад и в 200 метрах – здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Обратите внимание! Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ночной атаки пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.

В детском саду и жилых зданиях выбиты окна. Административное здание, уничтоженное в Одессе, расположено в охранной зоне ЮНЕСКО.

"Это исторический центр Одессы, всемирное наследие, однако этот статус не помог защититься. Я надеюсь, что ЮНЕСКО хотя бы что-нибудь скажет об этом", – сказал депутат Одесского городского совета.

Что пострадало в Одессе из-за вражеской атаки: смотрите видео

Защита Одессы и деятельность портов

Для защиты Одесской области и портов нужна ПВО, которая способна сбивать баллистические ракеты или те, что двигаются на большой скорости. Это только системы Patriot или SAMP/T. Другие средства противовоздушной обороны не могут сбивать такие ракеты.

Как отметил Обухов, в рамках зернового соглашения последнее судно вышло в середине июля из одесского порта. После этого никакие корабли больше не входят в Черноморские порты Украины и не будут этого делать.

"Я думаю, что без договоренности с россиянами Турции или ООН никакие гражданские суда здесь ходить не будут", – добавил депутат Одесского городского совета.

Ночная атака на Одесскую область: коротко