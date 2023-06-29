Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, перед отечественным военно-промышленным комплексом стоит много вызовов, которые нужно решить очень быстро.
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Акционерное общество с государственным привкусом
Корпоративизация для любого государственного предприятия в условиях рыночной экономики является позитивом. Правда, Укроборонпром станет акционерным обществом, которое на 100% будет принадлежать государству. Собственник не изменился, просто организационно-правовая форма юридического лица стала другой.
"Фактически это решение меняет форму, но пока что не меняет сути", – считает военный эксперт.
У любого акционерного общества должен быть председатель правления и наблюдательный совет. Первый должен быть подотчетен второй, поэтому обычно выбирается на открытом конкурсе.
"В нашем же случае председатель правления был назначен сверху – и сразу после этого была изменена организационно-правовая форма", – убежден Крамаров.
Наблюдательный совет Укроборонпрома сейчас не сформирован. Из-за войны трудно спрогнозировать, когда этот процесс запустится и кому будет подотчетен председатель правления.
Андрей Крамаров о наступлении Вооруженных Сил и изменениях в Укроборонпроме: смотрите видео
С какими проблемами столкнется перед "Укроборонпромом 2.0"
Эффективность Укроборонпрома до и во время войны вызывала у многих обозревателей немало сомнений. Вероятно, данные о его работе государственного концерна будут обнародованы только после окончания боевых действий, но их необходимо будет очень серьезно изучить.
Укроборонпром требует очень важных структурных изменений. Украине не нужно закрываться от мира и трястись над нашими технологиями. Напротив, мы должны как можно быстрее интегрировать наши актуальные разработки и технологии в мировой рынок вооружений,
– убежден военный эксперт.
Украина должна отбросить те наработки, которые неэффективны и приносят нашему государству только убытки. Это можно сделать с помощью быстрого технологического аудита.
Другим важным направлением работы нового акционерного общества должно стать сотрудничество со странами восточной Европы, которые очень сильно помогают нам в модернизации нашей техники: Польшей, Чехией и Словакией.
"У нас не так много времени для этих изменений. Сможет ли обновленный Укроборонпром их осуществить, мы увидим лишь впоследствии", – отметил Крамаров.
Почему реформируют Укроборонпром
- Из-за закрытости данных о государственных закупках в оборонной промышленности эта сфера много лет была очень привлекательной для коррупционеров. Самый показательный эпизод в этом – 100-миллионная схема Гладковского-младшего, отец которого принадлежал к близкому окружению Петра Порошенко.
- Во время полномасштабной войны Укроборонпром также не оправдал надежд государства. Поэтому для ускорения производства украинского вооружения Владимир Зеленский назначил нового руководителя.
- Им стал 31-летний Герман Сметанин, до этого возглавлявший несколько заводов концерна.
- Государство возлагает большие надежды на отечественный военно-промышленный комплекс. Вооруженные Силы ожидают, что предприятия Укроборонпрома смогут в достаточном количестве изготавливать танк "Оплот" и беспилотники дальнего поражения.