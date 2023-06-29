Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, перед отечественным военно-промышленным комплексом стоит много вызовов, которые нужно решить очень быстро.

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Акционерное общество с государственным привкусом

Корпоративизация для любого государственного предприятия в условиях рыночной экономики является позитивом. Правда, Укроборонпром станет акционерным обществом, которое на 100% будет принадлежать государству. Собственник не изменился, просто организационно-правовая форма юридического лица стала другой.

"Фактически это решение меняет форму, но пока что не меняет сути", – считает военный эксперт.

У любого акционерного общества должен быть председатель правления и наблюдательный совет. Первый должен быть подотчетен второй, поэтому обычно выбирается на открытом конкурсе.

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"В нашем же случае председатель правления был назначен сверху – и сразу после этого была изменена организационно-правовая форма", – убежден Крамаров.

Наблюдательный совет Укроборонпрома сейчас не сформирован. Из-за войны трудно спрогнозировать, когда этот процесс запустится и кому будет подотчетен председатель правления.

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