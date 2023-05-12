Как отметил Резников, у танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк.
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Известно, что в поездке его сопровождали:
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;
- директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев;
- глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Тестирование танка "Оплот"
Резников отметил, что остается поклонником техники украинского производства. А потому принял решение закупить у "Укроборонпрома" для украинского войска "Оплоты".
На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – сохранение жизни наших защитников и защитниц. Чтобы они могли защищать нас, чтобы они не теряли свое здоровье, им нужна бронированная техника.
– подчеркнул министр.
Более того, Резников имел возможность лично протестовать танк.
Резников протестовал украинские танки "Оплот" / Фото Минобороны
Что известно об украинском танке "Оплот"
- БМ "Оплот" – это средний танк украинского производства. Боевую машину производят на Заводе имени Малышева. Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных (надводных) и низколетающих на малых скоростях воздушных целей в условиях огневого противодействия противника.
- Выполнение широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условиях в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов.
- Еще до начала полномасштабного вторжения Украина производила эти танки на экспорт, в том числе в США.