Як зазначив Резніков, у танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк.

Дивіться також Циклон передбачає шторми: Резніков вперше прокоментував передачу Storm Shadow Україні

Відомо, що у поїздці його супроводжували:

голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;

директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв;

очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Тестування танку "Оплот"

Резніков зазначив, що залишається прихильником техніки українського виробництва. А тому ухвалив рішення закупити в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти".

На фронті обов'язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров'я, їм потрібна броньована техніка,

– наголосив міністр.

Ба більше, Резніков мав змогу особисто протестувати танк.

Резніков протестував українські танки "Оплот" / Фото Міноборони

Що відомо про український танк "Оплот"