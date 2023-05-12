Як зазначив Резніков, у танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк.
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Відомо, що у поїздці його супроводжували:
- голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич;
- директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв;
- очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Тестування танку "Оплот"
Резніков зазначив, що залишається прихильником техніки українського виробництва. А тому ухвалив рішення закупити в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти".
На фронті обов'язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров'я, їм потрібна броньована техніка,
– наголосив міністр.
Ба більше, Резніков мав змогу особисто протестувати танк.
Резніков протестував українські танки "Оплот" / Фото Міноборони
Що відомо про український танк "Оплот"
- БМ "Оплот" – це середній танк українського виробництва. Бойову машину виготовляють на Заводі імені Малишева. Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.
- Виконання широкого кола бойових завдань можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40 до +55 градусів.
- Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна виготовляла ці танки на експорт, зокрема у США.