Міністр також подякував британцям за ініціативу у передачі далекобійних ракет. За його словами, ця зброя наблизить поразку Росії у війні.

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Резніков висловився щодо ракет від Британії

Міністр оборони у своєму твіттері метафорично розповів про нові ракети від Великої Британії. Він наголосив, що "прогноз погоди передбачає циклон, який принесе за собою шторми". Так Резніков обіграв назву британської ракети, що дослівно перекладається як "Тінь Бурі".

Наостанок очільник Міноборони зауважив, що завдяки цим ракетам "прорветься сонячне світло нашої свободи на перемогу". Користувачі твітеру підтримали ці слова українського міністра та почали жартувати про удари ракетами по Керчинському мосту.

Зверніть увагу! Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля", яку виробляє британська компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кілограмів. Ця ракета має кілька модифікацій із дальністю польоту від 290 до 560 кілометрів. Наразі невідомо, яку саме модифікацію отримала Україна.

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети