Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс. Він припустив, що могло стати відправною точкою передачі Україні далекобійної зброї, про яку вона так довго говорила партнерам.

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Колективне рішення

Ференц зауважив, що українські союзники координують дії між собою, якщо партнер надає Україні той чи інший вид озброєння, це не робиться без узгодження з іншими країнами. Отже, всі вони підтримали це рішення.

Підсилення наших позицій в контексті обороноздатності і можливості протидіяти російській агресії на далеких відстанях і знищувати цілі, що допомагають розривати ланцюги постачання для російських найманців – це той інструмент, який допомагає не на словах, а ділом деокуповувати наші території,

– додав спікер.

Аналітик зауважив, що підтримка українських союзників є сталою, але має дещо хвилеподібний рух. Тому Україна має робити все для того, щоб на усіх рівнях і подальшому на порядку денному в партнерів посідати топ місця.

Безумовно, ці країни першою чергою фокусуються на своїх внутрішньо політичних процесах, особливо в передвиборні періоди. Є ймовірність, що скоро у Великій Британії можуть пройти вибори та й загалом політична ситуація в країні хитка, зауважив Ференц.

"Нам варто це враховувати в комунікаційній стратегії та в тактичних стратегічних діях, які корелюються з безпосередньою ситуацію на фронті", – резюмував аналітик.

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