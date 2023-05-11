Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс. Он предположил, что могло стать отправной точкой передачи Украине дальнобойного оружия, о которой она долго говорила партнерам.

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Коллективное решение

Ференц заметил, что украинские союзники координируют действия между собой, если партнер предоставляет Украине тот или иной вид вооружения, это не делается без согласования с другими странами. Итак, все они поддержали это решение.

Усиление наших позиций в контексте обороноспособности и возможности противодействовать российской агрессии на дальних расстояниях и уничтожать цели, помогающие разрывать цепи поставок для российских наемников – это тот инструмент, который помогает не на словах, а делом деоккупировать наши территории.

– добавил спикер.

Аналитик отметил, что поддержка украинских союзников является постоянной, но имеет несколько волнообразное движение. Поэтому Украина должна делать все для того, чтобы на всех уровнях и в дальнейшем на повестке дня у партнеров занимать топ места.

Безусловно, эти страны в первую очередь фокусируются на своих внутриполитических процессах, особенно в предвыборные периоды. Есть вероятность, что скоро в Великобритании могут пройти выборы и вообще политическая ситуация в стране шаткая, отметил Ференц.

"Нам стоит это учитывать в коммуникационной стратегии и в тактических стратегических действиях, коррелирующихся с непосредственной ситуацией на фронте", – резюмировал аналитик.

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