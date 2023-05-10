Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він пояснив, чому ці ракети значно кращі та ефективніші за ATACMS.

До теми У США заявили, що Україна отримала усю зброю для успішного контрнаступу

Катков зауважив, що Британія збирається передати ракети дальністю до 300 кілометрів, якраз таку має експортна версія ракет Storm Shadow. Для власних збройних сил Британії їхня дальність складає 560 кілометрів.

Важливий аспект в тому, що Велика Британія вже демонструвала, що вона може почати постачати озброєння раніше за інших. Вона стала першою країною, яка передала основні бойові західні танки Challenger 2. А це своєю чергою стало поштовхом для передачі Україні танків Leopard.

Чому Storm Shadow ефективніша за ATACMS

Storm Shadow – це стелс-ракета повітряного базування, тобто вона здатна зменшувати свою помітність на засобах виявлення ворога.

Вона є значно мобільнішим засобом генерації "бавовни", ніж, наприклад, ATACMS. Адже ці ракети для Himars, а Storm Shadow можна адаптувати під радянський літак, який здатний запустити 3 ракети в різних напрямках за день.

Бойова частина ракети складає 450 – 500 кілограмів, натомість у ATACMS 227 кілограмів.

Системи наведення у Storm Shadow значно якісніші, тому що там окрім супутникової та інерціальної системи наведення, яка є у ATACMS, є ще система навігації за еталонним зображенням, тобто коли ракета летить і зрівнює поверхню під собою з еталонною і вже орієнтується по цьому,

– додав мовець.

Також на кінцевій ділянці в ракети працює тепловізійна головка самонаведення, яка може скорегувати цілі, якщо потрібно уразити об'єкт, що рухається.

Катков розповів про можливості далекобійних ракет від Британії: дивитися відео

Що відомо про рішення щодо далекобійних ракет