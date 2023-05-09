Таку думку 24 Каналу висловив юрист-аналітик Андрій Вігірінський. Він зазначив, що стриманий оптимізм полягає в тому, що цю можливість британці розглядають вже щонайменше рік.

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"Оце формулювання "ми розглядаємо можливість" – ви розглядаєте в міру того, як Україна до вас звертається за відповідним типом допомоги. Постійно його розглядаєте", – наголосив він.

Юрист-аналітик зауважив, що питання в тому, чи перейде Британія до конкретних дій. Мовляв, чи готова країна до того, чого намагається уникнути.

"А ви намагаєтеся уникнути "загострення", – сказав Вігірінський.

"Росію атакувати не можна"

За його словами, перед повідомлення про нібито надання далекобійних ракет, західна преса інформувала про те, що в комунікації з українськими військовослужбовцями, представники іноземних оборонних відомств досягли певної згоди. Мовиться про те, що Україна не буде атакувати територію Росії з використанням озброєння, яке їй надають.

І на цьому акцентувалася системна увага. Відповідно, коли мовиться про озброєння чи ракети, які мають дальність в 300 кілометрів, це ж обмеження нікуди не зникло,

– додав юрист-аналітик.

Тож відповідно, розглядаючи це питання, союзники України будуть дивитися на ситуації, куди Україна може його використовувати, чи потребує узгодження це використання та яка кількість цього озброєння.

Україні може допомогти власне озброєння

"Скоріше вірю в те, оскільки війна триває понад рік, маємо можливість налагодити, сподіваюсь, виробництво системи "Грім", яка, здається, крайню дальність польоту має понад 400 кілометрів", – сказав Андрій Вігірінський.

Так, переконаний він, Україна зможе закрити потреби у відповідному озброєнні власним продуктом воєнно-промислового комплексу.

"І не запитувати ні в кого дозволу: можна здійснювати постріл чи не можна здійснювати постріл", – зазначив юрист-аналітик.

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Чи надасть Британія далекобійні ракети

Вігірінський додав, що Велика Британія має властивість надавати озброєння в невеликій кількості, але якісно інших характеристик.

"Коли мовилося і про танки, і про "Гарпуни". Попереду планети всієї, першопроходцем була саме Британія. Тому, я не виключаю, що вони можуть невелику кількість таких ракетних озброєнь Україні передати", – припустив він.

Однак, момент застосування цього озброєння може залишитися таємницею.

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