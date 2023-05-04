Hydra 70 – це легка некерована авіаційна ракета калібру 70 мм, яка розроблена в Сполучених Штатах Америки. Більше детально про ракету читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Лазерне наведення та помста за Умань: як ЗСУ використовують ракети Zuni проти росіян

Чому США передають Україні ракети Hydra 70

Після того, як США оголосили про новий пакет військової допомоги, український сайт "Мілітарний" припустив, що ракети Hydra 70, ймовірно, замінять радянські 80-мм некеровані ракети С-8, які застосовує українська армійська авіація, в основному штурмовики Су-25 та вертольоти Мі-8 та Мі-24.

Як вказує видання, запаси цього озброєння в українській армії майже вичерпані та періодично поповнюються аналогами болгарського та іранського виробництва.

Український військовий портал Defence Express уточнює, що ракети Hydra-70 специфічні своїм "нестандартним" калібром 70 мм, коли в С-8 калібр 80 мм. Через це, як зазначають експерти, буде потрібна відповідна адаптація літаків та вертольотів Повітряних Сил ЗСУ.

Що відомо про ракету Hydra 70 та її характеристики

Ракета Hydra 70 була розроблена у 1940-х роках і досі є популярною зброєю в армії США та інших країн, що використовують американську зброю.

Ракета має менший калібр та меншу вагу, що дозволяє більш ефективно використовувати її в повітряних боях та проти наземних цілей.

Hydra 70 може бути встановлена на вертольоти, літаки, а також використовуватися зі спеціальних пускових установок на землі. Вона може бути забезпечена різними бойовими навантаженнями, включаючи бойові головки зі шрапнельним та кумулятивним ефектом, а також з вогнеметним та димовим ефектом.



Американський вертоліт стріляє ракетою Hydra 70 / Фото US Army

Ефективна дальність Hydra 70 – від 500 до 8000 метрів залежно від боєголовки та пускової платформи, а максимальна дальність за оптимальних умов – 10 500 метрів.

У Defence Express підкреслили, що для ракет С-8, які використовує Україна, залежно від модифікації показник дальності коливається на рівні 2 – 4 кілометрів. Тому передача Hydra 70 в чомусь може покращити функціонал армійської авіації ЗСУ, особливо під час очікуваного контрнаступу.

Які цілі може знищувати ракета Hydra 70

Ракета Hydra 70 може бути використана для знищення різноманітних цілей, зокрема:

танків та іншої техніки, зокрема колон ворожих автомобілів, транспортних засобів, паливних баків тощо;

знищення противника на позиціях піхоти, зокрема бункерів, траншей, земляних валив тощо;

у зв'язку зі своїм малим калібром та вагою ракета Hydra 70 може бути використана для ураження цілей на наводнених територіях, таких як плавучі об'єкти, шлюзи та інші підвищені цілі;

Hydra 70 може бути використана для ураження ворожих повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти та безпілотники.

У цілому ракета Hydra 70 може бути використана для ураження різних типів цілей, які перебувають на землі, в повітрі або на воді.

Що відомо про бойову частину Hydra 70

Бойова частина ракети Hydra 70 варіюється в залежності від її типу та призначення. Зазвичай бойова частина складається із заряду вибухової речовини, який спрацьовує при ударі по цілі.

Для знищення піхоти та легкої бронетехніки можуть використовуватися бойові головки зі шрапнельним ефектом. Ці бойові головки містять невеликі кульки або осколки, які розлітаються по ширині площі ураження, завдаючи максимальної шкоди цілям на відстані до 50 метрів від місця вибуху.

Некеровані авіаційні ракети Hydra 70 / Фото U.S. Army

Для знищення бронетехніки і зміцнених цілей використовують кумулятивні бойові головки. Кумулятивний ефект дозволяє бойовій головці пройти через броню та викликати вибух усередині техніки.

Також є бойові головки з вогнеметним ефектом, які використовуються для створення вогненної стіни або запалювання палива. Бойова частина ракети Hydra 70 може бути вибрана залежно від конкретного застосування та завдання, що має бути виконане.

Чи можливо збити ракету Hydra 70

Теоретично, ракету Hydra 70 можна збити з відповідним озброєнням та технологіями. Однак, залежно від ситуації та умов бою, збиття ракети може бути складним завданням.

Для збиття ракети Hydra 70 можуть бути використані різноманітні засоби, зокрема:

Протиповітряні ракетні системи: ці системи мають радарне та оптичне спостереження, що дозволяє виявляти інфрачервоні лінії польоту ракет. Вони можуть бути оснащені ракетами, які самонаводяться на ціль, та призначені для її знищення.

Автоматичні гармати та кулемети: ці засоби можуть бути використані для захисту проти ракет, які підлітають до позицій з високої швидкості. Вони можуть бути оснащені системами дистанційного керування вогнем, які дозволяють точно наводити зброю на ціль.

Електронні засоби боротьби: ці засоби призначені для виявлення, ідентифікації та перешкоджання роботі електронних систем ракети. Вони можуть бути використані для зниження точності та ефективності ракет.

Збиття ракети Hydra 70 залежить від багатьох факторів, таких як відстань до цілі, швидкість польоту ракети, ефективність протиракетних засобів та навіть погоди. Тому в бойових умовах успішність збиття ракети може бути незначною.

Скільки часу Hydra 70 потрібно, щоб вразити ціль

Зазвичай ракета Hydra 70 має швидкість польоту близько 610 метрів за секунду. Зважаючи на це, ракета може долетіти до цілі на відстань 8 кілометрів за близько 13 секунд. Ціль на відстані в 4 кілометри може бути вражена за 7 секунд.

Та варто зазначити, що час, який потрібен ракеті Hydra 70 для враження цілі, залежить не тільки від швидкості ракети, але й траєкторії польоту та типу системи наведення, яка використовується.

Макет Hydra 70-х років у пусковій установці M261 / Фото wikipedia.org

Щоб точно визначити час, який потрібен для враження цілі, необхідно враховувати й інші фактори. Зокрема, має значення розмір та тип цілі, наявність захисних систем та інші чинники.

Точність ракети Hydra 70 залежить від різних факторів, таких як відстань до цілі, швидкість польоту ракети, умови вітру та інші фактори.

За даними американського військового видання National Defense Magazine, точність ракети Hydra 70 складає близько 10 метрів на відстані 3 кілометрів до цілі. Це робить її досить ефективною проти різноманітних цілей на середній та близькій дистанції.

Hydra 70 чи С-8: яка ракета краща

Якщо Hydra 70 покликана замінити ракету С-8, яку використовує Україні, то доцільно порівняти їх. Ракети Hydra 70 та С-8 мають різні калібри, які відображають їх різну потужність та можливості.

Ракети Hydra 70 призначені для невеликих та середніх цілей, таких як піхота, легкі броньовані транспортні засоби та засоби зв'язку, тоді як ракети С-8 призначені для знищення більш потужних та броньованих цілей, таких як танки та броньовані вантажівки.

Окрім того, ракети Hydra 70 та С-8 мають різні системи керування та наведення. Ракети Hydra 70 зазвичай випускаються без системи наведення та керування, але можуть бути модернізовані з використанням системи APKWS, яка значно підвищує їх точність та ефективність. Ракети С-8 зазвичай мають систему автоматичного наведення, яка дозволяє їм більш точно наводитися на ціль.

Отже, не можна сказати, що одна з цих ракет краща за іншу, оскільки вони мають різні призначення та завдання. Втім, обидві ці ракети призначені для знищення цілей на близьких та середніх відстанях. Перевага Hydra 70 полягає в дальності, а С-8 – у трішки більшій потужності.

Скільки коштує Hydra 70 та які запаси цих ракет у світі

Вартість ракети Hydra 70 може значно варіюватись залежно від країни-виробника, кількості замовлених ракет, а також від того, чи вони продаються окремо або як частина збройної системи.

Наприклад, вартість однієї ракети Hydra 70 від компанії Lockheed Martin становить близько 1 000 доларів. Водночас вартість ракет Hydra 70 від інших виробників, таких як Aerojet Rocketdyne, може бути істотно вищою або нижчою.

Також важливо враховувати, що вартість ракети Hydra 70 не включає в себе вартість збройної платформи, на яку вона буде встановлена, а також вартість додаткових систем, таких як система наведення APKWS.

Hydra-70 на вертольоті UH-1Y Hue / Фото Корпус морської піхоти США

Отже, вартість ракети Hydra 70 може коливатись від кількох сотень до кількох тисяч доларів в залежності від конкретних умов продажу та постачання.

Точної інформації про запаси ракет Hydra 70 у світі немає. Та можна припустити, що запаси цієї ракети можуть бути великими, оскільки вона використовується великою кількістю країн та застосовується у різних військових конфліктах.

Наприклад, США, які є одним з основних виробників та користувачів ракет Hydra 70, мають значні запаси цієї ракети, які використовуються в армійських операціях. Крім того, інші країни, такі як Єгипет, Ізраїль, Туреччина та країни Перської затоки, також використовують цю ракету у своїх військових силах.

Скільки ракет Hydra 70 можна одночасно встановити на українську авіацію

Кількість ракет Hydra 70, яку можна встановити на літак чи вертоліт, залежить від конкретної модифікації літака та його військового обладнання.

У випадку ракет Hydra 70, кількість, яку можна встановити на один літак Су-25, залежить від конкретної модифікації ракети та способу її установки.

Наприклад, варіант літака Су-25К зазвичай може нести до 8 ракет Hydra 70 на двох підвісах під крилами. Однак точніші дані щодо кількості ракет Hydra 70, які можуть бути встановлені на літак Су-25, можуть відрізнятися в залежності від модифікації літака та його зброї, а також від вимог та потреб військових операцій.

Ідентична ситуація, якщо встановлювати ракети на вертольоти Мі-8 та Мі-24. Наприклад, Мі-8 зазвичай може бути оснащений системою підвіски ракет типу B-8В20А, яка дозволяє встановити до 20 ракет Hydra 70 на чотирьох підвісах під крилами.

Щодо Мі-24, то цей вертоліт може бути оснащений більш потужними системами зброї, такими як підвіски ракет типу B-8В20М або B-13L, які дозволяють встановлювати до 20 або 26 ракет Hydra 70 на шести або восьми підвісах під крилами.