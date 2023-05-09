Такое мнение 24 Каналу выразил юрист-аналитик Андрей Вигиринский. Он отметил, что сдержанный оптимизм состоит в том, что эту возможность британцы рассматривают уже не менее года.
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"Это формулировка "мы рассматриваем возможность" – вы рассматриваете по мере того, как Украина к вам обращается за соответствующим типом помощи. Постоянно её рассматриваете", – подчеркнул он.
Юрист-аналитик отметил, что вопрос в том, перейдет ли Британия к конкретным действиям. Мол, готова ли страна к тому, чего пытается избежать.
"А вы пытаетесь избежать "обострения", – сказал Вигиринский.
"Россию атаковать нельзя"
По его словам, перед сообщением о якобы предоставлении дальнобойных ракет, западная пресса информировала о том, что в коммуникации с украинскими военнослужащими, представители иностранных оборонных ведомств достигли определенного согласия. Речь идет о том, что Украина не будет атаковать территорию России с использованием вооружения, которое ей предоставляют.
И на этом акцентировалось системное внимание. Соответственно, когда речь идет о вооружениях или ракетах, имеющих дальность в 300 километров, это же ограничение никуда не исчезло,
– добавил юрист-аналитик.
Поэтому, рассматривая этот вопрос, союзники Украины будут смотреть на ситуации, куда Украина может его использовать, требует ли согласования это использование и какое количество этого вооружения.
Украине может помочь собственное вооружение
"Скорее верю в то, поскольку война длится более года, есть возможность наладить, надеюсь, производство системы "Гром", которая, кажется, крайнюю дальность полета имеет более 400 километров", – сказал Андрей Вигиринский.
Так, убежден он, Украина сможет закрыть потребности в соответствующем вооружении своим продуктом военно-промышленного комплекса.
"И не спрашивать ни у кого разрешения: можно производить выстрел или нельзя производить выстрел", – отметил юрист-аналитик.
Могут ли Украине передать дальнобойное оружие: смотрите видео
Предоставит ли Британия дальнобойные ракеты
Вигиринский добавил, что Великобритания обладает свойством предоставлять вооружение в небольшом количестве, но качественно других характеристик.
"Когда говорилось и о танках, и о "Гарпунах". Впереди планеты всей, первопроходцем была именно Британия. Поэтому, я не исключаю, что они могут небольшое количество таких ракетных вооружений Украине передать", – предположил он.
Однако, момент применения этого вооружения может остаться тайной.
Дальнобойное оружие для Украины: что известно
- Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет "Storm Shadow". Военный эксперт Роман Свитан считает, что эти ракеты могут разрушить Крымский мост.
- Лондон хотел закупить вооружение для нужд ВСУ за средства спецфонда для поддержки Украины. В списке были дальнобойные ракеты. Их уже не раз просил Киев.
- Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина пытается убедить западных партнеров в том, зачем украинской армии нужно именно дальнобойное оружие, чем то, которое есть ныне. Он отметил, что Украина просит, в частности, оружие, которое может бить на 300 километров.