Минобороны Соединенного Королевства объявило о закупке вооружения для обеспечения мобильности ВСУ, ударов на большие расстояния и усиления ПВО. Закупка дальнобойного оружия продлится до 4 мая.

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Что планирует закупить Великобритания для Украины

Министерство обороны Великобритании планирует закупить для Украины следующие средства для повышения мобильности:

средства для разминирования, минные катки и траны на всю ширину и ширину гусеницы для основных боевых танков (Т-72, Leopard 1, Leopard 2), а также бронированные машины разминирования;

бронетранспортеры-мостоукладчики и пусковые установки любых размеров;

среднебалочные мосты от 9 до 31 метра с минимальной военной грузоподъемностью 72 тонны;

мостовые пусковые установки материально-технической поддержки и многоразовые мосты от 40 до 80 метров с минимальной военной грузоподъемностью 70 тонн;

транспортеры тяжелой техники, способные перевозить главные боевые танки.

Для усиления украинского ПВО Великобритания уже провела закупки по следующему списку:

сенсоры для обнаружения и отслеживания летящих на высоте ниже 50 метров крылатых ракет, беспилотников и/или баллистических ракет;

ПВО с сенсорным наведением для поражения низко летящих дронов и крылатых ракет;

снаряды воздушного разрыва для систем ПВО орудийного базирования (30, 35 и 40 миллиметров);

экспедиционные ограждения для защиты объектов критической инфраструктуры – военные габионы (разборные сетчатые контейнеры) любого размера.

Также Минобороны Великобритании пошло на шаг, который так давно ждала Украина – Лондон проводит закупку дальнобойного вооружения дальностью от 100 до 300 км с наземным, морским либо воздушным запуском и полезной перегрузкой от 20 до 490 кг. Основные требования британского министерства к производителям:

низкая вероятность перехвата (LPI)4;

возможность планирования миссии;

гарантированная навигация с усиленными возможностями GPS;

способность преодоления ПВО для повышения вероятности успешного удара;

Также в Лондоне планируют провести закупки для модернизации и сопровождения существующих украинских платформ и налаживания производства танковых и артиллерийских снарядов.

Почему Украине нужно дальнобойное оружие

Максимальная дальность поражения враждебных целей в тылу оккупантов после предоставления Вашингтоном "умных бомб" JDAM выросла с 80 до 150 километров. Однако, к сожалению, этого недостаточно. Дело в том, что "умные бомбы" позволят поражать враждебные цели в глубоком тылу почти всей оккупированной части материковой Украины. Однако в отношении Крыма это оружие может получить только северо-западное побережье.

Для эффективной отработки по враждебным целям, в частности, во временно оккупированном Крыму, Украине необходимо дальнобойное оружие с дальностью поражения до 300 километров. Такое оружие в ВСУ сделает уязвимыми все враждебные цели и, соответственно, захватчикам в Украине негде укрыться.

Но от предоставления этого оружия Украине партнеров, особенно США, долго сдерживает опасения того, что Украина может применить дальнобойные ракеты для ударов по России. Однако, как пишут СМИ, Киев предоставил Вашингтону даже список целей, которые планирует поразить дальнобойным оружием. Однако если говорить конкретно о США, то еще одной причиной отказов в предоставлении дальнобойных ракет, в частности ATACMS, которые можно запускать из уже имеющихся у нас систем HIMARS, является отсутствие большого запаса этого оружия.

Однако переговоры продолжаются, а планы Великобритании по закупке дальнобойных ракет для Украины – серьезный шаг в этом важном для нас вопросе.