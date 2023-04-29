Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артём Бонжуков. Он убежден, что решение о передаче Украине истребителей и ракет увеличенной дальности в конце концов в 2023 году будет принято.

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Политический эксперт вспомнил слова Владимира Зеленского, что Украина готовит контрнаступление и до начала она не успеет получить западные самолеты, поэтому ее усилия направлены на поиск советских самолетов, которые сейчас могут союзники поставлять Украине.

Украина крайне нуждается в авиации и снарядах

Самолеты – это стратегический аспект, однако, если говорить о тактическом, Украине сейчас в первую очередь не хватает снарядов, заметил Бонжуков.

Я надеюсь, что по этим дискуссиям о самолетах, наши чиновники не забывают постоянно проводить диалог по увеличению объемов этой помощи. В первую очередь, для того чтобы возвращать территории, нам нужно иметь необходимый запас снарядов,

– добавил говорящий.

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Запад пытается балансировать

Однако давление депутатов на президента США стало интересным феноменом в политике. Это эксперт объясняет тем, что представители демократической партии хотят быть драйвером, который стимулирует военную помощь Украине. Однако следует помнить, что Байден в стране выполняет несколько другие функции.

Бонжуков вспомнил, что у "слитых" документах Пентагона отмечалось, что Запад опасается эскалации, хотя это звучит странно для Украины. Пентагон и Белый дом принимают расчет на возможный ядерный удар со стороны России.

Поэтому они пытаются варить эту лягушку на маленьком пламени, но в то же время политики внутри американской системы говорят: "Слушайте, давайте уже от этого отказываться. Очевидно, что запрос от украинцев понятен и им действительно это нужно передавать",

– резюмировал эксперт.

На президента США давят про военную помощь Украине