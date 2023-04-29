Про це в ефірі 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бонжуков. Він переконаний, що рішення про передачу Україні винищувачів та ракет збільшеної дальності зрештою в 2023 році буде ухвалене.

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Політичний експерт згадав слова Володимира Зеленського, що Україна готує контрнаступ і до його початку вона не встигне отримати західні літаки, тому її зусилля направлені на пошук радянських літаків, які зараз можуть союзники постачати Україні.

Україна вкрай потребує авіації та снарядів

Літаки – це стратегічний аспект, однак, якщо говорити про тактичний, Україні зараз першою чергою не вистачає снарядів, зауважив Бонжуков.

Я сподіваюся, що за цими дискусіями щодо літаків, наші чиновники не забувають постійно проводити діалог щодо збільшення обсягів цієї допомоги. Першою чергою, для того, щоб повертати території, нам потрібно мати необхідний запас снарядів,

– додав мовець.

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Захід намагається балансувати

Однак тиск депутатів на президента США став цікавим феноменом в політиці. Це експерт пояснює тим, що представники демократичної партії хочуть бути тим драйвером, що стимулює військову допомогу Україні. Однак варто пам'ятати, що Байден в країні виконує дещо інші функції.

Бонжуков згадав, що у "злитих" документах Пентагону зазначалося, що Захід боїться ескалації, хоча це звучить дивно для України. Пентагон та Білий дім беруть розрахунок на можливий ядерний удар зі сторони Росії.

Через те вони намагаються варити цю жабу на маленькому полум'ї, але водночас політики всередині американської системи говорять: "Слухайте, давайте вже від цього відмовлятися. Очевидно, що запит від українців зрозумілий і їм дійсно це треба передавати",

– резюмував експерт.

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