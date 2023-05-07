Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Алексей Резников. Он рассказал, как Украина пытается убедить западных партнеров, почему нашим войскам нужно более дальнобойное оружие, чем то, что сейчас имеют наши воины.

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Украина просит об оружии, способном поражать цели на расстоянии 300 километров

Речь идет об оружии, дальность которого составляет не менее 150 километров. Резников отметил, что Украина просит и об оружии, которое способно бить на 300 километров, в частности, ATACMS.

Пока что партнеры колеблются, потому что они, к сожалению, все еще продолжают думать, что каждый раз, когда нам дают какое-то оружие, это может поднять уровень эскалации.

– заявил Резников.

В то же время, как рассказал министр, во время дискуссии в формате "Рамштайн" он парировал соответствующие опасения, сказав: "Друзья, куда еще выше? Они обстреливают наши гражданские объекты инфраструктуры. Они уничтожают жилые дома, школы, детские сады. Какой еще уровень эскалации вам нужен?"

Резников отметил, что Украина объясняет партнерам, что нам нужно дальнобойное оружие для самообороны, ведь мы имеем право на самозащиту в соответствии со Статусом ООН.

Министр обороны рассказал, что постоянно вынужден публично делать официальные заявления о том, что Украина гарантирует партнерам, что не будет наносить удары по территории России.

"Мы будем уничтожать их только на временно оккупированных территориях Украины с целью деоккупации", – резюмировал Резников.

Какое еще оружие Украина просит у партнеров