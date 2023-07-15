Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Раньше ЗРК Hawk Украине передала Испания.

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"Уже не первый месяц идет работа по адаптации ЗРК Hawk. Этот комплекс устаревший, но его модернизировали. Им можно делать нужные для нас вещи – уничтожать врага", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил сравнил Hawk с польскими комплексами С-125, переданными Украине еще летом 2022 года.

Что известно о ЗРК Hawk

MIM-23 Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Дальность уничтожения целей – до 45 – 50 километров, высотность цели – до 20 километров, скорость ракеты – 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

Hawk был взят на вооружение в 1960 году, с тех пор его несколько раз модернизировали. В частности, была осуществлена цифровизация комплекса для одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Во время Холодной войны Hawk был фактически основным ЗРК для США и стран НАТО, поэтому для него изготовили более 40 тысяч зенитных ракет. Следовательно, дефицит боеприпасов для ЗРК Hawk в ближайшее время не угрожает. В условиях массированных атак российских дронов-камикадзе это критически важно для Украины.

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