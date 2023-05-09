Большой запас ракет означает, что их не придется экономить и можно будет сбивать еще больше воздушных целей. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Гетьман – военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

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"Очень приятная новость"

Соединенные Штаты Америки во вторник 9 мая объявили о новой военной помощи для Украины рекордной суммы в 1,2 миллиарда долларов. В пакете, в частности, есть ПВО, ракеты и радары к ним.

Известно, в частности, о поставке ЗРК Hawk – оружии 60-х годов, которое использовали американцы, прежде чем перейти на Patriot.

Когда объявляют об определенной военной помощи на крупную сумму, не детализируют, что будут поставлять. Hawk – это старый ЗРК, но он способен поражать определенные самолеты, вертолеты и даже те же Шахеды, то есть БПЛА. Он не хуже тех комплексов, которые мы сейчас используем,

– отметил Алексей Гетьман.

Военный эксперт отметил, что до этих комплексов осталось огромное количество ракет. Аналитики стран НАТО пришли к выводу, что количество этих ракет "ограничено".

"Это значит, что от нас не потребуют экономить эти ракеты, наоборот – эти ракеты необходимо утилизировать. Поэтому, думаю, что наши партнеры будут говорить, чтобы мы использовали как можно больше ракет и поразили все, что возможно. Это очень приятная новость", – заметил майор запаса.

Для того чтобы обеспечить Украину этими ракетами на две недели достаточно одного транспортного самолета США. По мнению Гетьмана, эти ракеты можно усовершенствовать и использовать для других целей. В конце концов, как это сделали россияне с С-300.

Алексей Гетьман о хороших новостях от новой военной помощи: смотреть видео

F-16 будут после контрнаступления

Кроме того, 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Нидерланды обсуждают с США, Великобританией и Данией передачу F-16. Однако, считает Гетман, истребители Украины будут переданы уже после контрнаступления.

"Они (самолеты – 24 Канал) у нас будут. Но уж точно после наших контрнаступательных действий. Поэтому сейчас сосредотачиваться, страдать, что нет самолетов, то их уже и не будет до наступления. Даже если уже сегодня примут решение об их передаче, то это займет не менее нескольких месяцев", – подчеркнул военный эксперт.

Сейчас лучше сосредоточиться на оружии и снарядах, которые Украине сейчас нужны для того, чтобы контрнаступление ВСУ было удачным.

Новый пакет помощи США: что в него войдет

Новый пакет помощи Украине будет объявлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины – программа, по которой США закупают новое оружие и оборудование в промышленности.

В пакет военной помощи войдут:

дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

155-мм артиллерийские снаряды;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

поддержка тренировок, технического обслуживания и деятельности.

Не исключено, что в пакет помощи может войти вооружение и боеприпасы, о которых не говорят публично.