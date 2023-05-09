Великий запас ракет означає, що їх не доведеться економити й можна буде збивати ще більше повітряних цілей. Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ.

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"Дуже приємна новина"

Сполучені Штати Америки у вівторок 9 травня оголосили про нову військову допомогу для України рекордну суму 1,2 мільярда доларів. У пакеті зокрема є ППО, ракети та радари до них.

Відомо, зокрема, про поставку ЗРК Hawk – зброю 60-х років, яку використовували американці перш ніж перейти на Patriot.

Коли оголошують про певну військову допомогу на велику суму, не деталізують, що саме постачатимуть. Hawk – це старий ЗРК, але він здатний вражати певні літаки, гелікоптери та навіть ті ж Шахеди, тобто БПЛА. Він є не гіршим, ніж ті комплекси, які ми зараз використовуємо,

– зазначив Олексій Гетьман.

Військовий експерт зауважив, що до цих комплексів залишилась величезна кількість ракет. Аналітики країн НАТО дійшли до висновку, що кількість цих ракет "необмежена".

"Це означає, що від нас не вимагатимуть економити ці ракети, навпаки – ці ракети необхідно утилізувати. Тому, думаю, що наші партнери казатимуть, щоб ми використали якомога більше ракет та вразили все, що можливо. Оце дуже приємна новина", – зауважив майор запасу.

Для того, аби забезпечити Україну цими ракетами на два тижні достатньо одного транспортного літака США. На думку Гетьмана, ці ракети можна вдосконалити та використовувати для інших цілей. Зрештою, так, як це зробили росіяни з С-300.

Олексій Гетьман про хороші новини від нової військові допомоги: дивитись відео

F-16 будуть після контрнаступу

Крім того, 9 травня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Нідерланди обговорюють з США, Британією та Данією передачу Україні F-16. Проте, вважає Гетьман, винищувачі Україні передадуть уже після контрнаступу.

"Вони (літаки – 24 Канал) в нас будуть. Але вже точно після наших контрнаступальних дій. Тому зараз зосереджуватись, страждати, що немає літаків, то їх вже і не буде до наступу. Навіть якщо вже сьогодні ухвалять рішення про їх передачу, то це займе не менше кількох місяців", – наголосив військовий експерт.

Натомість зараз краще зосередитись на зброї та снарядах, які Україні зараз потрібні для того, аби контрнаступ ЗСУ був вдалим.

Новий пакет допомоги США: що в нього увійде

Новий пакет допомоги Україні оголосять у межах Ініціативи сприяння безпеці України – програма, за якою США закуповують нову зброю та обладнання у промисловості.

В пакет військової допомоги увійдуть:

додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

155-мм артилерійські снаряди;

комерційні послуги супутникової зйомки;

підтримка тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

Не виключено, що в пакет допомоги може увійти озброєння й боєприпаси, про які публічно не говорять.