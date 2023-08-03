Для цього, за словами Наєва, росіяни запускали свої диверсійно-розвідувальні групи. Всі ці спроби загарбників нівелювали наші прикордонники.
До теми Щоб збивати цілі вночі, – Наєв розкрив деталі, як посилюють ППО на Півночі
Наєв розповів про спроби ДРГ проникнути в Україну
Генерал зазначив, що всі ці події відбувалися на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей. Більшість своїх операцій російські диверсанти намагалися проводити вночі.
Ці випадки було зафіксовано в темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження,
– сказав Наєв.
Він також зазначив, що наразі на Північному напрямку тривають роботи з удосконалення системи відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону, а також облаштування мінованих непрохідних лісових завалів.
Наостанок Наєв відмітив, що у заходах з протидії диверсійно-розвідувальним силам противника, окрім прикордонників, активну участь брали також підрозділи Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа".
Росіяни вже не вперше намагаються прорвати кордон України
- Сергій Наєв також розповідав, що 31 липня російські диверсанти намагалися прорвати український кордон у Чернігівській області. Через це наші прикордонники відкрили вогонь на ураження й змусили ворога відійти назад.
- Крім того, наприкінці липня Сили оборони відбили черговий захід диверсійно-розвідувальної групи російського агресора. Цього разу вони намагалися проникнути у Сумську область.
- Окупанти також засилали своїх диверсантів на прорив кордону й на початку липня 2023 року. Тоді росіяни зазнали невдач на Сіверському та Слобожанському напрямках.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що основне завдання ворожих диверсантів виявити розташування Сил оборони. До того ж диверсанти також проводять різні ворожі заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.