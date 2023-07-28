Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Вчора наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах українські захисники відразу відкривають вогонь при виявленні. Надалі вони ні з чим відходять за межі кордону,

– сказав Демченко.

За словами речника, основне завдання ворожих диверсантів – виявити розташування Сил оборони України, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.

Зверніть увагу! У Сумській області триває евакуація жителів населених пунктів, розташованих у п'ятикілометровій прикордонній зоні. 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг.

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