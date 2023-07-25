Окупанти запускали БпЛА зі східного узбережжя Азовського моря. Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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"Шахеди" маневрують

Цієї ночі напрямок атаки росіян був зосереджений на центральну та північну Україну.

Маршрут прокладають з різними хитрощами для того, щоб обходити системи протиповітряної оборони. Окупанти розуміють, що для атаки центральної та північної України, дрони мають пройти територію, де розташовані ППО і вони можуть не долетіти і недовиконати завдання,

– наголосила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Саме тому "Шахеди" маневрують, намагаються прямувати уздовж річища річки, щоб бути непомітними для виявлення систем ППО.

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Намагаються модернізувати Х-22

Для ударів по Одесі 23 липня ворог застосував ракети з різними тактико-технічними характеристиками та зокрема можливостями маневрування.

Деякі ракети запускаються дуже низько, щоб ускладнити їх виявлення. А одночасність наповнення повітряного простору багатьма ракетами різного типу та класу і з різних напрямків, ускладнює зосередження сил ППО.

До того ж ворог свідомо використав ракети, які надзвичайно складно збивати – надзвукові протикорабельні ракети типу Х-22 та "Онікс". Крім того, цієї ночі окупанти запустили балістику – ракети "Іскандер-М", які збивати надзвичайно складно і можна збивати тільки обмежена кількість засобів, що можуть їм протидіяти. На південному напрямку таких засобів немає.

І це додатковий сигнал нашим партнерам, що для повноцінної допомоги та збереження портової інфраструктури нам потрібні такі засоби,

– підкреслила вона.

Водночас за даними української розвідки росіяни вдалися до модернізації ракет Х-22, оскільки вони є не досить точними. Тому вони намагаються покращити їхній показник влучності. Тому вони переходять до ракет вищого класу і стають ракетами Х-32.

"При цьому їхня руйнівна сила майже не змінюється. Але сам факт кращої влучності та більшої прицільності має поправку", – відзначила Наталія Гуменюк.

Окупанти цілились по портовій інфраструктурі Одещини, вона досить велика за площею. Проте через невисоку точність їхніх ракет призвела до руйнівних наслідків по центру Одеси та цивільним об'єктам.

Ракета Х-22 Надзвукова ракета була розроблена за радянських часів для ураження авіаносців чи ударних авіаційних груп. Її швидкість – понад 4 000 кілометрів на годину. Дальність ураження – 300 кілометрів. Вага Надзвукова ракета була розроблена за радянських часів для ураження авіаносців чи ударних авіаційних груп. Її швидкість – понад 4 000 кілометрів на годину. Дальність ураження – 300 кілометрів. Вага Х-22 – 6 тонн. Також вона може нести до 960 кілограмів звичайної бойової частини або ядерну боєголовку.

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