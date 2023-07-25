Оккупанты запускали БПЛА с восточного побережья Азовского моря. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Шахеды" маневрируют

Этой ночью направление атаки россиян было сосредоточено на центральной и северной Украине.

Маршрут прокладывают с разными уловками для того, чтобы обходить системы противовоздушной обороны. Оккупанты понимают, что для атаки центральной и северной Украины, дроны должны пройти территорию, где расположены ПВО. И они могут не долететь и недовыполнить задачу,

– подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Именно поэтому "Шахеды" маневрируют, пытаются идти вдоль русла реки, чтобы быть незаметными для обнаружения систем ПВО.

Наталья Гуменюк об атаке "Шахедами" 25 июля: смотрите видео

Пытаются модернизировать Х-22

В то же время для ударов по Одессе 23 июля враг применил ракеты с разными тактико-техническими характеристиками и возможностями маневрирования.

Некоторые ракеты запускаются очень низко, чтобы усложнить их обнаружение. А одновременность наполнения воздушного пространства многими ракетами разного типа, класса и по разным направлениям усложняет сосредоточение сил ПВО.

К тому же враг сознательно использовал ракеты, которые чрезвычайно сложно сбить, – сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа Х-22 и "Оникс". Кроме того, этой ночью оккупанты запустили баллистику – ракеты "Искандер-М", которые сбивать чрезвычайно сложно и можно уничтожать только ограниченным количеством противодействующих им средств. На южном направлении таких средств нет.

И это дополнительный сигнал нашим партнерам, что для полноценной помощи и сохранения портовой инфраструктуры нам нужны такие средства,

– подчеркнула она.

В то же время по данным украинской разведки россияне прибегли к модернизации ракет Х-22, поскольку они недостаточно точны. Они стараются улучшить их показатель меткости, и поэтому Х-22 переходят в разряд ракет высшего класса и становятся Х-32.

"При этом их разрушительная сила почти не меняется. Но сам факт лучшей точности и большей прицельности имеет поправку", – отметила Наталья Гуменюк.

Оккупанты целились по портовой инфраструктуре Одесской области, а она достаточно велика по площади. Однако невысокая точность их ракет привела к разрушительным последствиям – в результате пострадал центр Одессы и гражданские объекты.

Ракета Х-22 Сверхзвуковая ракета была разработана в советское время для поражения авианосцев или ударных авиационных групп. Ее скорость – более 4 000 километров в час. Дальность поражения – 300 километров. Вес Сверхзвуковая ракета была разработана в советское время для поражения авианосцев или ударных авиационных групп. Ее скорость – более 4 000 километров в час. Дальность поражения – 300 километров. Вес Х-22 – 6 тонн. Также она может нести до 960 килограммов обычной боевой части или ядерной боеголовки.

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