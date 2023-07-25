Воздушная тревога в столице продолжалась 3 часа. Предварительно, враг применил иранские боражирующие боеприпасы типа "Shahed".

Обратите внимание Враг снова атаковал "Шахедами": в Киеве работала ПВО, в областях была длительная тревога

Детали ночной атаки на Киев

Как отметили в КМВА, это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. К счастью, силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.

По предварительной информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Поблагодарите за безопасность бойцов противовоздушной обороны! Поддерживайте ВСУ каждый день! Помогайте приближать мир в Украине после нашей победы!

– подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.