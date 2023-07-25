Повітряна тривога у столиці тривала 3 години. Попередньо, ворог застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

Зверніть увагу Ворог знову атакував "Шахедами": у Києві працювала ППО, в областях була тривала тривога

Деталі нічної атаки на Київ

Як зазначили у КМВА, це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.

За попередньою інформацією, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.

Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої перемоги!

– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.