Повітряна тривога у столиці тривала 3 години. Попередньо, ворог застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed".
Зверніть увагу Ворог знову атакував "Шахедами": у Києві працювала ППО, в областях була тривала тривога
Деталі нічної атаки на Київ
Як зазначили у КМВА, це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.
За попередньою інформацією, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.
Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня! Допомагайте наближати мир в Україні після нашої перемоги!
– наголосив начальник КМВА Сергій Попко.