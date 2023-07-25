К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Однако в некоторых регионах есть несколько попаданий дронов-камикадзе, информирует 24 Канал.

Важно Киев ночью атаковали "Шахедами": уничтожили ли вражеские цели

Последствия атаки в Черкасской области

Враг атаковал Черкасщину ударными БПЛА. В результате этого есть три попадания. Два дрона-камикадзе попали в поля, еще один – в пустой сельскохозяйственный ангар.

К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы,

– отметил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Есть ли попадание на Полтавщине

Как сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

"Спасибо за прекрасную работу! Верим в ВСУ! Слава Украине!" – подчеркнул глава региона.

В Сумской области уничтожили дрон

В ОВА сообщили, что ночью над Сумщиной средствами ПВО Сил обороны уничтожен БПЛА типа "Шахед".

Удар по Житомирщине

Кроме этого, враг также раз атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают.

Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

Россияне атаковали Киевщину 25 июля: что известно

Ночью 25 июля воздушная тревога в столице длилась 3 часа. Российский враг применил иранские барражирующие боеприпасы типа "Shahed".

Отмечалось, что это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. К счастью, силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.

По предварительной информации, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

В КОВА рассказали, что тревога в Киевской области длилась более 3,5 часов. Во время опасности в области работала ПВО. Все воздушные цели врага были уничтожены. Сейчас в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет.

По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют. В одной из громад из-за падения обломков в поле произошло возгорание стерни и травяного настила. Пожар был ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий атаки.

Напомним, что российские террористы ночью 13 июля тоже атаковали Киев. В результате обломки сбитых "Шахедов" упали на жилые дома. Известно, что большинство "Шахедов" были сбиты в Киеве и вблизи столицы.