Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів у ефірі телемарафону, що на кордоні з Білоруссю ДРГ противника не фіксують, пише 24 Канал.

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Для чого окупанти намагаються використовувати ДРГ

На кордоні з Росією, на жаль, ворог намагається використати такі групи. Особливо по Сумській області. Також фіксували спроби використання ДРГ на Чернігівщині, коли вони заходять на територію України. В першу чергу для того, щоб виявити позиції Сил оборони України, але також і для проведення різних атак, які направлені, на жаль, в тому числі й на мирних людей,

– розповів Андрій Демченко.

За його словами, це відбувається на додачу до тих обстрілів, які ворог здійснює щоденно на цьому напрямку по території України.

Речник Державної прикордонної служби України додав, що тільки у серпні 2023 року українські прикордонні наряди вже зафіксували орієнтовно 500 обстрілів української території з ворожої землі. Росія атакує Чернігівську, Харківську, Сумську область.

"На додачу, коли вони (росіяни – 24 Канал) намагаються виявити місця дислокації підрозділів Сил оборони України, то надалі використовують вогонь і по цих місцях", – пояснив Демченко.

Проте він зазначив, що, на щастя, українські захисники вчасно виявляють такі диверсійно-розвідувальні групи, відкривають по них вогонь. Після цього окупанти ні з чим відходять в Росію.

Російські ДРГ намагались прорвати кордон на Півночі

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що тільки у липні 2023 року російські Диверсійно-розвідувальні групи чотири рази намагались проникнути в Україну.

Йшли окупанти переважно вночі та на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей. На щастя, українські прикордонники нівелювали зусилля ворога.

Сергій Наєв запевнив, що на Північному напрямку Україна продовжує: