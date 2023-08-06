Пункт перетину "Колотилівка — Покровка" відновив свою роботу. Про це мовиться у відповідному дописі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Громадяни України можуть евакуюватися з тимчасово окупованих територій та повернутися на контрольовану територію своєї батьківщини через гуманітарний коридор. Пункт пропуску Колотилівка (Росія) — Покровка (Україна) повторно відкрився 5 серпня.

На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати й дістатися до Сум або інших міст України,

– зазначається у повідомленні.

В Мінреінтеграції також звернулися до тих українців, які хочуть евакуюватися з Сумської області. Вони можуть скористатися поїздом Суми – Київ, що курсує щодня. Потяг відправляється з обласного центру Сумщини о 6:47 і прибуває до столиці об 11:41. У відомстві заявили, що по прибуттю Укрпошта виплачує кожному громадянину 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших осіб. А Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району всіх охочих.

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