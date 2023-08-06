Пункт пересечения "Колотиловка – Покровка" возобновил свою работу. Об этом говорится в соответствующем сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

К теме Без живых очередей на границе: в Украине внедряются новые правила для автомобилей и автобусов

Что стоит знать украинцам с ВОТ

Граждане Украины могут эвакуироваться с временно оккупированных территорий и вернуться на контролируемую территорию своей родины через гуманитарный коридор. Пункт пропуска Колотиловка (Россия) – Покровка (Украина) повторно открылся 5 августа.

На украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины,

– говорится в сообщении.

В Минреинтеграции также обратились к украинцам, которые хотят эвакуироваться из Сумской области. Они могут воспользоваться ежедневным поездом Сумы – Киев. Поезд отправляется из областного центра Сумщины в 6:47 и прибывает в столицу в 11:41. В ведомстве заявили, что по прибытию Укрпочта выплачивает каждому гражданину 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 000 гривен для всех других лиц. А Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района всех желающих.

Новости о других пограничных пунктах