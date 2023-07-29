На заседании Кабмина 28 июля действие "єЧерги" на пересечение границы распространили и на пассажирский транспорт.

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Сегодня утверждаем постановление, расширяющее действие электронной очереди на легковые автомобили, а также на автобусы, выполняющие пассажирские перевозки. Это позволит уменьшить очереди на границе и сделать ее прохождение более комфортным,

– заметил премьер Денис Шмигаль.

Обратите внимание! "єЧергу" для пересечения границы запустили в декабре 2022 года. В мае 2023-го ее распространили в общей сложности на 16 пунктов пропуска на западной границе. Сначала проект предназначался только для записи грузовиков.

По информации Укртрансбезопасности, для автобусов э-очередь заработает с 1 августа в Международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".

"С 1 августа, движение автобусов регулярных рейсов через МАПП "Ягодин – Дорогуск" будет возможно только по записи в электронной очереди пересечения границы на сайте echerha.gov.ua. Запись для пассажирских перевозчиков открывается 31 июля", – говорится в сообщении.

Как водителю автобуса записаться в электронную очередь на пересечение границы

Это можно сделать на сайте. Нужно нажать "Стать в очередь";

Выбрать "Автобус" и нажать "Стать в очередь";

Выбрать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск. Для автобусов";

Заполнить данные водителя, данные автобуса;

Проверить все внесенные данные и нажать "Стать в очередь";

Водитель автобуса может продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу.

Обратите внимание! данные о водителе или транспортном средстве можно изменить 1 раз. При этом место в очереди будет сохранено.

После этого необходимо приехать на пункт пропуска в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.



Как записаться в э-очередь на пересечение границы / Скриншоты с сайта "єЧерга"