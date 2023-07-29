На засіданні Кабміну 28 липня дію "єЧерги" на перетин кордону поширили і на пасажирський транспорт.

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Сьогодні затверджуємо постанову, яка розширює дію електронної черги на легкові автомобілі, а також на автобуси, які виконують пасажирські перевезення. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження комфортнішим,

– зауважив прем'єр Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! "єЧергу" для перетину кордону запустили в грудні 2022 року. У травні 2023-го його поширили загалом на 16 пунктів пропуску на західному кордоні. Спершу проєкт призначався лише для запису вантажівок.

За інформацією Укртрансбезпеки, для автобусів е-черга запрацює з 1 серпня в Міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин –Дорогуськ".

"Від 1 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП "Ягодин – Дорогуськ" буде можливий лише за записом в електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua. Запис для пасажирських перевізників відкривається 31 липня", – мовиться у повідомленні.

Як водію автобуса записатися в електронну чергу на перетин кордону

Це можна зробити на сайті. Потрібно натиснути "Стати в чергу";

Обрати "Автобус" та натиснути "Стати в чергу";

Обрати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ. Для автобусів";

Заповнити дані водія, дані автобуса;

Перевірити всі внесені дані та натиснути "Стати в чергу";

Водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу.

Зверніть увагу! дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.

Після цього необхідно приїхати на пункт пропуску у вказаний час, пройти перевірку та перетнути кордон.



Як записатися в е-чергу на перетин кордону / Скриншоти з сайту "єЧерги"