Об этом 24 Каналу сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, за минувшие сутки ВСУ уничтожили две такие лодки и 15 захватчиков.
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"Наша работа сосредоточена на том, чтобы уничтожать эти ДРГ. Сейчас как только они разворачивают какую-то микрофлотилию из одной – двух лодок, которые следуют между островами, сразу включается наша контрбатарейная борьба и результативно работает", – рассказала она.
ВСУ не подвергают гражданских опасности
Наталья Гуменюк подчеркнула, что прежде всего боевая работа украинских защитников сконцентрирована на том, чтобы поражать именно скопление россиян. В то же время ВСУ не подвергают гражданское население опасности.
Наша боевая работа сосредоточена на том, чтобы поражать именно скопление врагов и не подвергать опасности гражданское население. Именно поэтому был выбран такой объект, где мирного населения нет, а враг, по всей вероятности, сосредоточен в немалом количестве,
– отметила она.
Гуменюк о работе ВСУ в дельте Днепра: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают наступать на Востоке Украины. Также враг пытается сдержать наступление сил обороны на Юге. Украинские военные сдерживают наступление россиян на Востоке под активными обстрелами врага.
- Заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин заявил, что за последние сутки войска Таврического направления продолжают наступательные операции на Бердянском, Мелитопольском направлениях. В то же время продолжается и оборонная операция на Марьинко-Авдеевском направлении.
- Спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального марафона сообщил, что за прошедшие сутки российские войска пытались наступать возле Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки. Он подчеркнул, что успеха россияне в своем наступлении не имели.