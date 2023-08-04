Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин. В то же время он отметил, что враг оказывает безумное сопротивление нашим военным, передает 24 Канал.
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Украинские военные имеют успехи в нескольких направлениях
Кузьмин отметил, что за последние сутки войска Таврического направления продолжают наступательные операции на Бердянском, Мелитопольском направлениях. В то же время, продолжается и оборонная операция на Марьинко-Авдеевском направлении.
Наши Силы обороны на Таврическом направлении двигаются вперед, есть продвижение, но очень много сопротивления противника,
– подчеркнул он.
Заместитель командующего группировкой "Таврия" отметил, что оккупанты постоянно пытаются контрактовать, а также привлекают свои резервы. В частности, враг уже бросает в бой так называемую свою элиту.
"Это морская пехота, десантно-воздушные войска. Он (враг – 24 Канал) снимает их с других направлений, чтобы усилить оборону", – сказал Кузьмин.
Он также отметил, что продвигаются наши военные и у Угледара. Несмотря на это, враг оказывает безумное сопротивление, постоянно пытается контрактовать, чтобы восстановить свои утраченные позиции.
Россияне пытались наступать под Марьинкой и Авдеевкой
Спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального марафона сообщил, что за прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки. Он подчеркнул, что успеха россияне в своем наступлении – не имели.
Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной части Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки,
– подчеркнул Ковальчук.
Он отметил, что враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Он также отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.
В заключение Ковальчук рассказал, что на Бахмутском направлении наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Пока там продолжаются тяжелые бои.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 3 августа рассказал, что ВСУ двигаются на Бахмутском направлении. Кроме того, он также показал видео наступления наших защитников и их работе по позициям оккупантов.
- В тот же день стало известно, что подразделения бригады оперативного назначения Национальной гвардии продвинулись на 650 метров вглубь обороны врага. К тому же они закрепились на занятом рубеже.
- Наступление ВСУ также отметили и аналитики американского Института изучения войны. Там подчеркнули, что наши военные продвигаются по нескольким направлениям.